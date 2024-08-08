CHP’li Bulut Çukurova’daki su sorununa işaret etti: ‘İktidar, sorundan habersiz, plansız ve programsız’

Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:38

Güncelleme: 08.08.2024 - 11:43

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Çukurova’da bulunan bir kanalda çektiği bir videoyla yaşanan su sorununa dikkat çekti.

Bulut, Çukurova’da Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin su kaynaklarının yetersizliği kapsamında suyun ancak meyve bahçelerine yeteceği, güzlük soğan, patates, sarımsak ve her türlü sebze ekiminin yapılmaması gerektiğini, ekim yapılırsa su verilemeyeceğini açıklayan yazı iletmesini eleştirdi. Çukurova’nın su kaynaklarıyla ünlü olduğunu anımsatan Bulut, “Son yıllarda ise en çok konuşulan bu bölgedeki susuzluktur. Aslında bu tüm dünyanın meselesidir. Gerek iklim krizi, gerek küresel ısınma su sorunu geliyor diye sürekli gündeme geliyor. Ancak Türkiye’de her şeyden habersiz, plansız, programsız bir hükümetimiz var. Bugün ortaya çıkan tüm sorunların birinci kaynağı iktidardır” dedi.

''YENİ YASAKLAR GETİRME NOKTASINDA ÇALIŞIYOR''

Dünya gündeminin küresel ısınmaya yönelik çözüm için çalıştığını belirten Bulut, “Cumhurbaşkanlığındaki zat, vatandaşlara hakaret etmekte ve yeni yasaklar getirme noktasında çalışıyor. Şayet bu ülkede bu planlama yapılmazsa, günübirlik vizyonsuz bir yönetim yapılırsa, bu ülkenin doğal kaynaklarına, vatandaşına, çiftçisine, esnafına ihanet etmiş olur. Bu gelir adaletsizliğini körüklemek olur. Tüm bunlar yaşanırken plan ve programlama yapması gereken iktidar, tam aksine yumurta kapıya geldiğinde kararlarını açıklıyor” ifadelerini kullandı.