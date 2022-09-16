CHP'li Candan Yüceer, Çorlu’da yıkılan okulların durumunu Mahmut Özer’e sordu
Tekirdağ Çorlu’da depreme dayanıksız olduğu için 2020’de yıkılan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yüzlerce öğrenci ve öğretmeni Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınmak zorunda kaldı. Bakan Özer, yeni okul inşaatının 2024'te biteceğini belirtti.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Çorlu’da depreme dayanıksız olduğu için 2020’de yıkılan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin durumunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu. Yüzlerce öğrenci ve öğretmenin Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınmak zorunda kaldığını belirten Yüceer, öğrencilerin mağduriyetinin ne zaman giderileceğini öğrenmek istedi. Önergeye yanıt veren Özer, “Lisenin yapımı 2022 Devlet Yatırım Programı’na alınmış olup 2024 yılında bitirilmesi planlanmaktadır” dedi. Duruma tepki gösteren Yüceer, “Bu iktidar bir okul inşaatını bile dört yılda tamamlayacak duruma gelmiştir. Bu ülkemiz açısından utanç vericidir” dedi.
"KORİDORLARDA DERS"
Tekirdağ’da birçok okulun benzer sorunlar yaşadığını vurgulayan Yüceer, “Kapasitesi yetersiz olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Lisesi’nin sığınakları ve koridorlarının sınıf yapıldığı iddia edilmekte. Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde binlerce lira değerindeki makine ve teçhizatların depolarda çürümeye bırakıldığı belirtilmekte. Bakan, bu iddialara yönelik sorularımıza yanıt vermedi” diye konuştu.
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