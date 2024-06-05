CHP’li Çat Belediye Başkanı Kılıç: İslami Eserler Müzesi AKP döneminde harabeye döndü

Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:22

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:29

Erzurum Çat Belediye Başkanı CHP’li Arif Hikmet Kılıç, 2018 yılında hizmete açtığı ancak 2019 yerel seçimlerinin ardından AKP’li Belediye Başkanı Melik Yaşar döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen İslam Eserleri Müzesi’nin bakımsızlık ve ihmal yüzünden harabeye döndüğünü söyledi. Kılıç, "Acaba bu müzenin Çat ilçemize CHP’li bir belediye başkanı tarafından kazandırılmış olmasını mı hazmedemediler, tek kelimeyle pes doğrusu" diye konuştu.

31 Mart yerel seçiminde 2019 yılında AKP’li Melik Yaşar’a devrettiği belediye seçimini yeniden kazanan CHP’li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 2018 yılında görkemli bir törenle hizmete açtıkları İslam Eserleri Müzesi’nin bakımsızlık ve ihmal yüzünden harabeye döndüğünü belirtti. Kılıç, "Açılış törenimize o dönem CHP Genel Başkanımız olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Biz bu müzede aralarında bazı kutsal emanetlerin de bulunduğu çok sayıda eseri bir araya getirmiş ve ilçemizde turizm adına çok kıymetli bir adım atmıştık" dedi.

"CHP’Lİ BELEDİYE TARAFINDAN AÇILMASINI HAZMEDEMEDİLER''

2019 yerel seçiminde Çat Belediye Başkanlığı görevini AKP’li Melik Yaşar’a devrettiğini kaydeden Başkan Arif Hikmet Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"İlçeye kazandırdığımız bu eser rahatsızlık uyandırmış olacak ki, önce çeşitli karalama kampanyaları organize edildi, sonra da bu görkemli yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 25 yıllığına devredildi. Bakanlık, içindeki eserleri taşıdı, ancak edindiğimiz bilgilere göre daha sonra binanın değil kapısını bile açmak, önünden bile geçmedi. İlçemizde turizm adına atmaya çalıştığımız bu kıymetli adım, ne yazık ki bakımsızlığa, ihmale ve hatta daha ötesi kötü niyete kurban edildi. Bir ilçeye el birliğiyle bu kadar mı kötülük yapılır? Bir ilçeye kazandırılmış böyle kıymetli bir esere bu kadar mı düşmanca davranılır? Çok merak ediyorum; acaba Çat ilçemize bir müzeyi mi çok gördüler yoksa bu müzenin Çat ilçemize CHP’li bir belediye başkanı tarafından kazandırılmış olmasını mı hazmedemediler? Tek kelimeyle pes doğrusu."