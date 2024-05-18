Müzeler günü nedir? Uluslararası Müzeler Günü ne zaman? Müzeler ücretsiz mi?

Müze tutkunları ve kültür meraklılarını yakından ilgilendiren Müzeler Günü araştırmaları sürüyor. Peki, Müzeler günü nedir? Uluslararası Müzeler Günü ne zaman? Müzeler ücretsiz mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:49
Müzeler günü nedir? Uluslararası Müzeler Günü ne zaman? Müzeler ücretsiz mi?
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Müze gezmeyi ve kültürel aktivitelere katılan yurttaşlar sosyal medyada Müzeler Günü'nü araştırıyor. Peki, Müzeler günü nedir? Uluslararası Müzeler Günü ne zaman? Müzeler ücretsiz mi?

18 MAYIS MÜZELER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Müzeler Günü, dünyadaki müzelerin toplum üzerindeki işlevini ve önemini vurgulamak amacıyla her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan uluslararası bir etkinliktir. Türkiye'de ise bu kutlama 1982 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir.

Her yıl farklı bir ana tema etrafında odaklanan Uluslararası Müzeler Günü, dünya genelinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinliklere sahne olur. 2021'de, 158 ülkede yaklaşık 37 bin müzenin bu kutlamalara katıldığı bilinmektedir.

Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) belirttiği gibi, müzeler kültürel alışverişi, kültürlerin zenginleştirilmesini ve halklar arasında karşılıklı anlayışın, işbirliğinin ve barışın geliştirilmesini sağlayan önemli bir araçtır. ICOM'un 1951'de başlayan çalışmaları, 1977'de Moskova'da düzenlenen bir konferansla Uluslararası Müzeler Günü'nün resmiyet kazanmasına yol açtı. Türkiye'de ise bu gün, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır.

1992'den beri her yıl farklı bir tema etrafında şekillenen Uluslararası Müzeler Günü, kültürel mirasın korunması, çeşitliliğin ve içerliliğin önemi gibi konuları ele almıştır. 2024 yılı teması "Müzelerde Eğitim ve Araştırma" olarak belirlenmiştir.

MÜZELER GÜNÜ MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinde ücretsiz ziyaret imkanı sunacak.


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