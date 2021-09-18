CHP'li Emir'den dayanışma çağrısı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 12:22

CHP Etimesgut İlçe Örgütü yarın yapılacak kurultayla yeni yönetimini belirleyecek. İlçe Başkanı Cemal Emir, kurultayın birlik ve beraberlik içinde geçeceğini belirterek, “Etimesgutlu CHP'liler olarak dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

"BARIŞ VE HUZURU TESİS ETMEK İSTİYORUZ"

Kurultay öncesi Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Emir, “Artık kardeşlik, birlik beraberlik içinde çalışma vakti geldi. Etimesgut’ta hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde birinci parti olmamızın şartı önce birbirimize saygı duymamızdan geçiyor. Göreve geldiğim günden bu yana partililerimizi kucaklayarak bu iklimin devam etmesini amaçladım. Biz CHP ilkelerine bağlı, demokratik, laik, hukuk devletine bağlı, 72 millete bir gözle bakmayı bilen bir gelenekten gelerek barış ve huzuru tesis etmek istiyoruz. Etimesgutlu CHP'liler olarak dayanışma içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu Genel Başkanlığı sürecinde de aynı anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Emir, “Hiç birimizin kişisel ya da siyasi ikbalini değil ülkesinin, milletinin geleceğini düşünme zamanı. Bu tür kavgalarla zaman kaybetmeye hakkımız yok. Birleştirici ve bütünleyici, herkesi kucaklayan bir anlayışla partimize iktidar yolunda Etimesgut da eşlik edebilmelidir” diye konuştu.

