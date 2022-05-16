CHP’li Engin Özkoç: Oy devşirirlerse hesabını sorarız

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidarın sığınmacı politikalarına ilişkin tartışmaları ve CHP’nin çözüm önerilerini Cumhuriyet’e anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sığınmacılara yurttaşlık vererek oy kullandırabileceğine ilişkin iddialar için Özkoç, şunları söyledi: “Erdoğan’ın seçimleri her türlü hile ve yaklaşımla provoke etme ihtimali var. İstanbul’da kazanılan seçimleri hukuksuz olarak iptal etmişti. O yüzden Erdoğan sığınmacılardan oy devşirebilir. Kargaşa ortamı oluşturabilir ve Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışabilir. Ama kötülüğün karşısında iyilik de mücadele ediyor.” Cumhur İttifakı liderleri Devlet Bahçeli ve Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgili çelişen açıklamalarını yorumlayan Özkoç şöyle dedi:

"SAYGINLIĞI YOK"

“İki liderin de sözünün bir karşılığı, itibarı yok. Birbirlerine geçmişte çok ağır sözler söylemişlerdi. Şimdi inkâr ediyorlar. Yani siyasetleri tamamen bunun üzerine. Bu konuda da bir gün ‘Sığınmacıları göndereceğiz’ diyorlar, bir gün sonra ‘Göndermeyeceğiz’ diyorlar. Sorsanız ‘Göndereceğim’ dediniz diye, ‘Göndermeyeceğim de dedim’ diye karşılık verebilir. Siyaset bir duruş ister. Bunlarda duruş yok.”

YANITSIZ SORULAR

Sığınmacılar üzerinden iktidara sorular yönelten Özkoç, “Şu an gelenler arasında ne kadar IŞİD militanı var? Ne kadar Afgan ajanı var? Bu ülkeye giren katillerle ilgili oturup bir masaya konuşmuşluğunuz var mı? Bu devletin geleceğinin pazarlığını kimlerle yapıyorsunuz? Kimse bana ‘Bunları kontrol ettik’ demesin. Çünkü kendi elinizle bu insanları ülkeye soktunuz. Söylediklerinizden ve yaptıklarınızdan dolayı hesap vereceksiniz” dedi.

TEK NEDENi PARA

İktidarın sığınmacıları insani sebeplerle aldıklarına yönelik açıklamalarının da samimi olmadığını vurgulayan Özkoç, “Erdoğan’ın tek nedeni para ve dolar. ‘Bana şu kadar dolar verirseniz sığınmacıları tutarım, vermezseniz kapıları açarım’ dedi. Bunda insani bir tavır var mı?” diye konuştu.

ÇÖZÜMÜN YOLU DİPLOMASIDİR

Engin Özkoç, partisinin çözüm önerilerine ilişkin de şunları kaydetti: “Sığınmacıların büyük çoğunluğu Suriye’den geldi. Şu an Suriye’yle bir görüşmemiz yok. Çünkü ‘Esad katil’ deniyor. Suudi Kral için de katil denmişti, İsrail’e birçok şey söylendi, şimdi kucaklaşılıyor. Biz Suriye’yi bir devlet olarak görüyoruz. Diplomatik ilişkileri de bu kapsamda hızlandıracağız. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’yla ülkelerin sorunlarını kendi içlerinde çözmesi için ön açacağız. İki yıl içerisinde buradan kendi ülkelerine dönecek insanların düzenli bir yaşam sürdürmeleri için o ülkeden teminat alacağız. Evleri, sağlık kontrolleri, eğitimleri için garanti alacağız. Diplomasi içerisinde Suriyeli vatandaşların kendi ülkesinde yaşamasını sağlayacağız.”