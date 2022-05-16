Rumeli Türklerinden 'sığınmacılar' tepkisi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Rumeli ve Balkan Türkleri adına, aralarında çok sayıda siyasetçi, bilim insanı, gazeteci, iş insanı ve hukukçunun da olduğu Rumeli Kanaat Önderleri grubu, son günlerde kendilerinin Suriyeli sığınmacılarla ve yasa dışı göçmenlerle bir tutulmasına tepki gösterdiler.

Kendilerinin öz be öz Türk olduklarının altını çizen Rumeli Kanaat Önderleri, Anadolu ve Rumeli'nin asli unsurlarının, vatanın gerçek sahiplerinin, sığınmacılarla bir tutulamayacağının altını çizdiler. Mustafa Kemal Atatürk’ün , “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ricat hatlarını sağlamak için kendini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır” şeklindeki sözlerini anımsatan Rumeli Kanaat Önderleri, şöyle dediler:

"Bizler Rumeli’ye zaten Osmanlı İmparatorluğu tebaası olarak gittik ve dönemin stratejik tercihleri doğrultusunda gönderildiğimiz Rumeli’den tekrar aynı kimliklerimize döndük, bizim hicretimiz bir ülke içi göçten ibarettir. Mağdur olan Suriyeli kardeşlerimiz ise burada misafir ve bir gün geri döneceklerdir".

Rumeli Kanaat Önderleri'nin açıklamasına şu isimler imza attılar.

Atilla Baykal, Mehmet Müezzinoğlu, Lütfullah Kayalar, Alaaddin Büyükkaya, Recep Altepe, Melek Aras, Burhanettin Hakgüder, Bihlun Tamaylıgil, Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Tamer Dodurka, Önder Matlı, Selman Yenigün, Süheyla Çobanoğlu, Akkan Suver, Bahri Sipahi, Mükremin Duygun, İsa Kayım, Salih Akgül, Bayram Vardar, Metin Edirneli.