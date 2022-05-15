Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim talimatı: 'Sahada olun, halka dokunun'

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için harekete geçtiği, milletvekillerine ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun talimatı’ verdiği aktarıldı.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, Erdoğan 1 Haziran’dan itibaren başta bölge, daha sonra ise il il açılışlar adı altında mitingler yapacak.

Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Erdoğan’ın bu girişimi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi. İktidarın seçime erkenden hazırlanması bir taraftan da erken seçim hazırlığı olarak da yorumlandı.