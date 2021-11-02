CHP’li Erdoğan Toprak, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeyi değerlendirdi

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenlik protokolü gerekçesiyle iklim zirvesine katılmamasına ilişkin, “Roma hatırası karesi yeterli görüldü” dedi. Toprak, Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ise “sorunların komisyona havale edildiğini” söyledi.

Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmediğini anımsatan Toprak, “Ortak basın toplantısı yapılmaması, soru alınmaması, görüşmeden önce fotoğraf çekimi sırasında gazetecilerin ‘Türkiye’ye F-16 satışı yapılacak mı’ sorusunu Biden’ın geçiştirmesi görüşmede daha baştan Erdoğan’ın beklentilerinin karşılanmayacağı mesajıydı. Gerek Beyaz Saray’dan gerekse her iki tarafın ‘üst düzey’ yetkililerine atfen yansıyan açıklamalar, mevcut sorunların masada durduğunu gösteriyor” dedi.

‘ELÇİLERE DESTEKTİR’

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde planlanan operasyonlara karşı duruşunu ve Doğu Akdeniz’de Yunan-Rum tezlerinin arkasında yer almayı sürdürdüğünü belirten Toprak, “Olumlu bir gelişme olmadığı anlaşılıyor. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü başlıklarının hem Beyaz Saray açıklamasında hem de ABD’li yetkililerin beyanatlarında ısrarla dile getirilmesi, iktidarın ‘geri adım attılar’ söyleminin aksine ABD’nin büyükelçilerin Osman Kavala bildirisine destek mesajı anlamına geliyor” diye konuştu.

‘KENDİSİNİ TEKZİP ETTİ’

Erdoğan’ın önce “Doğu Akdeniz gündemimize gelmedi” dediğini, Beyaz Saray’ın Doğu Akdeniz konusunun da görüşüldüğünü söylemesinin ardından “Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını” kaydettiğini anımsatan Toprak, “Muhtemelen Erdoğan, ABD’nin bu kadar ayrıntı vereceğini hesaplayamadığı için ‘İşime geleni söyleyeyim, ne kadar söylersem o kadar bilirler’ diye düşündü. O yüzden açığa düştü. Önce söylediğini, sonraki sözleriyle yalanlayıp kendisini tekzip etti” dedi. Güvenlik protokolü gerekçesiyle iklim zirvesine katılımın iptal edilmesini de değerlendiren Toprak, “Erdoğan’ın tek amacı ne pahasına olursa olsun Biden ile görüşüp fotoğraf vermekti. Roma olmazsa Glasgow olur hesabı yapıldı. Roma karesi yeterli görüldü” diye konuştu. Görüşmenin ilişkilere fazla bir faydası olmadığını aktaran Toprak, “Ortak mekanizma kurulması yeni bir adım gibi görülse de bu, Biden’ın ikide bir Erdoğan tarafından rahatsız edilmemek için rıza gösterdiği bir mutabakat. Sürüncemede bırakılmak istenen işler için kullanılan ‘Komisyona havale’ diye bir tabir var. Yaptırım tehditleri tepede asılı olacak, ipe un serilecek o kadar” ifadelerini kullandı.