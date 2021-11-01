Erdoğan ve Biden görüşmesinde Doğu Akdeniz çelişkisi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:50

ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Roma'da 16. G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede F16 konusunu görüştüler, Erdoğan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

Ancak görüşmenin ardından iki taraftan yapılan açıklamalarda birbirine uymayan kısımlar vardı. Beyaz Saray, görüşmede Libya seçimlerinin, Doğu Akdeniz'deki durumunun ve Güney Kafkasya'ya ilişkin konuların gündeme geldiğini belirtmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı ya da Erdoğan bizzat kendi açıklamalarında bölgesel herhangi bir konuya değinildiğini söylemedi.

"DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİMDE DEĞİL"

Öte yandan görüşmede Doğu Akdeniz konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bugünkü görüşmede, Doğu Akdeniz gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre de Sayın Biden'ın gündeminde değil, benim de gündemimde değil" yanıtını verdi.

TERÖR DESTEĞİNE "ÜZGÜNÜM" TEPKİSİ

Erdoğan, Biden ile yaptıkları görüşme ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"F-35'ten kaynaklanan bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de şu anda zaten savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi, olayın bir diğer boyutu da malum, Temsilciler Meclisi olsun, senato olsun dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz."

Erdoğan ayrıca Biden'e Suriye'de YPG/PYD'ye ABD tarafından yapılan destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiğini ifade etti.

Erdoğan, "Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntülerimizi ilettik" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: ORTAK MEKANİZMA

Cumhurbaşkanlığının açıklaması da şu şekildeydi:

"İki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı."

BEYAZ SARAY: DOĞU AKDENİZ'DEKİ DURUM...

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın "yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliklerinin artırılması ve görüş ayrılıklarının daha etkili yönetilmesi" isteğinin altını çizdiği kaydedildi.

Görüşme başlıkları konusunda ise şu açıklama yapıldı:

"Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, ihtiyaç halindeki Afganlılara insani yardım iletilmesini, Libya seçimlerini, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya konusundaki diplomatik çalışmaları konuştu. Başkan Biden, savunma ortaklığımızı ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini yeniden vurguladı ancak Rus S-400 füze sistemi alımı konusunda da endişelerini dile getirdi."

Açıklamada, Biden'ın Erdoğan ile görüşmesinde, "demokratik kurumların önemini, insan haklarına saygıyı, barış ve gelişme için hukukun üstünlüğünün öneminin altını çizdiği" ifadesi de yer alıyor.