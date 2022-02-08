CHP'li Erdoğan Toprak, Erdoğan'ın adaylık tartışmaları için uyardı
Erdoğan Toprak, Bahçeli’nin açıklamasının “siyasi mühendislik” olduğunu söyledi. CHP’li Toprak, “Yapay bir tartışma açtılar. Sanki Erdoğan çok güçlüymüş ve önü kesilmeye çalışılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile alevlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı tartışmasıyla ilgili konuştu.
CHP’li Toprak, bir kişinin kaç kez seçilebileceğinin açık olduğunu, Meclis’in erken seçime gitmesinin istisna yaratacağını söyleyerek, “Meclis seçim kararı alabilir. CHP olarak da bu kararı destekleriz, toplumun önünü açmak, sıkıntılı süreçten kurtulmasını sağlamak için sandığın gelmesini isteriz” dedi.
Erdoğan Toprak
Tartışmanın yeniden adaylık konusuna getirilmesinin “siyasi mühendislik” olduğunu söyleyen Toprak, “Yapay bir tartışma ortamı açtılar. Sanki Erdoğan çok güçlüymüş ve önü kesilmeye çalışılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar. Yapay ve beyhude bir gündem. Cumhur İttifakı’nın oylarının yüzde 35 bandında olduğunu görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar zaten kazanma şansları yok” ifadelerini kullandı.
"UÇURUMA KONTROLSÜZ GİDİŞ"
“Bu siyasi mühendislik tuzağına düşülmemeli” değerlendirmesinde bulunan Toprak, şunları kaydetti:
“Durup dururken, ortada bir tartışma yokken bu nasıl gündeme geldi? Bu bir tuzak. Bu tartışmaya girmemek lazım. Zaten kaybeden bir iktidar var. Erdoğan kaybetmeye mahkûm. Türkiye, freni patlamış kamyon gibi uçurumdan kontrolsüz şekilde gidiyor. Ülkede geçim sorunu var, mutfakta yangın var, vatandaşların büyük kısmı yoksul ve işsiz, maaş artışı şimdiden önemini yitirdi. 21. yüzyılda Isparta’da günlerdir insanlar mum ışığında aydınlanıyor. Böyle bir ortamda bir kişinin ikbalini mi yoksa ülkenin geleceğini mi tartışmalıyız? Cumhur İttifakı bir kişinin ikbali üzerinden tartışma yaratmak, bizden de bu tartışmaya ortak olup beslememizi istiyor.”
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