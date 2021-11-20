CHP'li Fikret Şahin açıkladı: Yurt hedefi tutmadı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

2018 yılı ekim ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verdiği soru önergesine gelen yanıtı anımsatan CHP’li Şahin, “Bakanlık, 3 Aralık 2018 tarihinde gönderdiği cevapta, 2021 yılında yurt kapasitelerinin 883 bin 553’e ulaşacağını tarafımıza iletmiştir. Ancak 30 Eylül 2021 tarihli aynı konuyla ilgili sorduğumuz sorulara bakanlık tarafından gönderilen cevapta 8.11.2021 tarihi itibarıyla, 741 bin 447 yatak kapasitesi ile yurtların hizmet verdiği kaydedilmiştir” dedi.

‘DERS ALINMAMIŞ’

Son üç yılda AKP iktidarının yurt konusunda koyduğu hedefin çok uzağında kaldığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti: “FETÖ gibi terör örgütleri yıllardır üniversite, yurt ve cemaat evleri üzerinden örgütlenmişler, bu süreç de 15 Temmuz hain darbe girişimiyle sonuçlanmıştır. Resmi belgelerin ortaya koyduğu üzere, AKP iktidarı bu sorunu çözme iradesi göstermemekle birlikte 15 Temmuz’dan da hiç ders çıkarmamış gibi gözükmektedir. Gençlerimiz yine bilinçli olarak birtakım cemaat ve tarikatların yurtlarına mahkûm edilmiştir. Ülkemizin aydınlık gençlerini kötü niyetli ellerden kurtarmalı ve her bir gencimizin devletimizin güvenli yurtlarında insan onuruna yaraşır şekilde misafir edilmelerini sağlamalıyız.”

Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen TOKİ’nin lüks konut yerine öğrenci yurdu yapmasına öncelik veren kanun teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anımsattı. Şahin, “TOKİ lüks konut yapacağına, önce çocuklarımıza yurt yapsın dedik. Konu ideolojik olduğu için AKP bu sorunu çözmeye yanaşmıyor. Ancak, CHP iktidarında bu sorun bir yılda çözülecek, gençlerimize söz veriyoruz” dedi.