Gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran başkanlara Erdoğan’dan ödül

16 Kasım 2021 Salı, 19:43

Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberlerine konu olan Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Malatya Yurtbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldı.

"ÖDÜLLER SPORTİF, KÜLTÜREL VE SOSYAL YATIRIMLAR NEDENİYLE VERİLDİ"

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Elazığ’ın Akçakiraz Belediyesi ve Malatya'nın Yurtbaşı Belediyesi'nde gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği gençlik festivalinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması Ödül Töreni'nde 'gençlere yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren' belediye başkanlarına ödül verdi. Erdoğan'ın ödül takdim ettiği başkanlar arasında Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve Malatya Yurtbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yer aldı.

Çınar ve Kaya'nın ödülleri, 'ilçelerinde gerçekleştirdikleri sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından' dolayı aldığı belirtildi.

ELAZIĞ'DA KAMYON KARŞILIĞINDA İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya’nın yurt dışı gezisi adı altında Almanya'nın Bremen kentine 48 kişilik kafile göndermeyi planladığı, kafilenin bir kısmında sorun çıktığı için yaklaşık 20 kişi gönderdiği ancak sadece üç kişinin döndüğü ortaya çıkmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Kaya, insan kaçakçılığı iddialarını kabul etmiş, karşılığında ise 100 bin TL değerinde ikinci el bir kamyon aldığını söylemişti. Kaya'nın açıklaması şu şekildeydi:

“Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini, babasını rahatlatıyor. Bir şeyin kârı, zararından fazlaysa doğrudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım."

MALATYA'DA 45 KİŞİDEN 43'Ü DÖNMEMİŞTİ

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde ise "çevre gezisi" adı altında Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün dönmediği ortaya çıkmıştı.

İnsan kaçakçılığı skandalını fark eden ve konuyla ilgili Ankara’yı uyaran iki diplomat merkeze çekilirken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise skandalı gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba için, "Ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.