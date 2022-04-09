CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Bilim çağının Afrika ülkesi gibiyiz

09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Evlat sahibi olan herkes bilir ki hiçbir anne baba, evladının yatağa aç girmesini istemez. Canını dişine takar, kendi boğazından tek lokma geçmese bile önce evladını doyurur. Ancak Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan bu vahim makaleden anlıyoruz ki artık yoksulluk en çok çocuklarımızı etkiliyor. Anne babalarımız dahi buna engel olamaz haldeler” dedi.

İKTİDAR ÇOCUKLARIMIZI AÇ BIRAKIYOR

Gamze Akkuş İlgezdi, “İktidar kendi kasasını doldururken, çocuklarımızı aç bırakıyor. Geleceğimiz olan evlatlarımız iktidarın yanlış politikaları yüzünden gerekli şekilde beslenemiyor. Çocuklarımızın gıdaya erişimine çözüm bulunmamasından iktidar sorumludur. İktidar üyeleri kendilerine 3-4 maaş aktarırken; manda yoğurdu, Medine hurması ile beslenirken; bir elleri yağda, bir elleri baldayken; vatandaşlarımıza fedakârlık yapın diyor” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

HEKİMLERİN HAZIRLADIĞI MAKALENİN ACI GERÇEĞİ

“İktidarın açlık ve pahalılıkla mücadele etmediğinin kanıtı, çocuklarımızın beslenememesi ve buna bağlı gelişen rahatsızlıklar. Söz konusu araştırma, bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise çağında olan 6-19 yaş arası 1.049 çocuk üzerinde inceleme yapıldı. 536’sı erkek, 513’ü kız olan bu çocukların obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerlerine bakıldı. Buna göre, 1.049 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu. Bu çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğuna da vurgu yapılan çalışmada, özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlık problemi yaşadığı, büyüme ve gelişmeyle ilgili çok çeşitli sorunlarla boğuştuğu saptandı.

AFRİKA ÜLKELERİ GİBİ AÇLIK KONUŞUYORUZ

Anne babalar çocukları için ne kadar seferber olsa da asgari ücret enflasyona yenik düşüyor ve kuşa dönüyor. Cepteki para ne buzdolabını dolduruyor ne ocakta yemek kaynatıyor, ne de çocuklarımızın karnı doyuyor. İhtiyacı olan besinleri alamayan çocuklar hem fiziksel hem de düşünsel gelişimini tamamlayamıyor. Maalesef tek öğünle günü bitiren yoksul ailelerimizin sayısı çok fazla. Sene 2022, devir teknoloji devri. Bizler çocuklarımızın eğitimine teknolojik anlamda nasıl katkı sunabilirizi konuşmuyoruz. Ülkemizde çocuk yaşta yazılımcıların yetiştiğini, uluslararası düzeyde üniversitelere evlatlarımızın birincilikle girdiğini konuşmuyoruz da ufacık yavrularımızın gıdasız kaldığını, kilo kaybettiklerini konuşuyoruz. Bu ülkede bir bilim dergisinde, adeta üçüncü dünya ülkesi gibi, Afrika ülkeleri gibi açlık konu ediliyor. İçinde bulunduğumuz derin yoksulluk koşulları günden güne şiddetleniyor. Bu koşullar altında önümüzdeki dönemde, adeta hayatta kalabilmek için temel gıdaya nasıl ulaşılabilir gibi, neolitik insanının sorunlarıyla hemhal olacağız. AKP yüzünden 21. yüzyılda Neolitiği yaşıyor olacağız.

RANT İLE DEĞİL ÇOCUKLARINI BESLEDİĞİN SÜRECE BÜYÜK ÜLKE OLURSUNUZ!

Milli gelir, duble yol, köprüler, inşaatlarla övünüyorsunuz ama, gelişmekte olan çocukların karnını doyuramadıktan sonra bu övündüklerinizin ne anlamı var? Bu övündüğünüz rant için yaptığınız köprülerle, yollarla, inşaatlarla değil, her çocuğumuza, evladımıza sağlıklı gelişebilmesi için asgari düzeyde besin sağladığınız sürece büyük ülke olursunuz. “3 köprümüz var nasıl olsa”, “tünel yaptık”, “en büyük hava limanı bizde”, “yollar duble” diyorken siz çocuklarımız aç, millet aç. Bu kimin umurunda? Ülkemizin açlığı neden umurunuzda değil? Komşusu açken tok yatılmaz kültürü ile yaşayan bu toplumu aç bıraktınız. Şimdi herkes aç, bu halk artık aç yatıyor. Dün hiç değilse komşuda vardı, paylaşılıyordu. Şimdi kimsede yok. 3 çocuk deyip çocuğa heveslendirdiniz. Ama çocukları güvencesiz, gıdasız, aç bıraktınız. Evlatlarımızı, insanlarımızı açlığın kollarına bırakan, buna vesile olan iktidar istifa etmelidir.”