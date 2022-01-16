Hastanede randevu yok
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, işe giriş ve okul kaydı gibi işlemlerde yurttaştan istenen heyet raporu için hastanelerden randevu alınamadığını vurguladı.
“Sağlık Bakanlığı ve Saray, sağlık sistemini getirdikleri noktayla övüne dursunlar, vatandaş poliklinik ya da heyet raporu almak için bile randevu bulamıyor” diyen CHP’li Emir, “Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS), 15 günlük dilimler halinde randevular veriyor” ifadelerini kullandı. Kendi de randevu almayı denediğini aktaran Emir, “Biz heyet raporu almak için MHRS sistemine girdiğimizde İstanbul’da randevu alamadık. Yani İstanbul’da ihtiyacı olan vatandaşımız randevu almak istese alamayacak. Ankara’da giriş yaptığımızda ise, sadece GATA’da o da yine sadece askerler için randevu verebiliyor” diye konuştu.
‘KULAKLARINI TIKIYOR’
Türkiye’nin işsizlik sorunu içinde olduğunu vurgulayan Emir “Bin bir zorlukla iş bulmayı başarsanız ve işe girmek için de heyet raporuna ihtiyacınız olsa alamıyorsunuz, bekliyorsunuz. Rapor almak imkânsız hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Konuyu Meclis gündemine de taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, “Sağlık Bakanlığı bütün sıkıntılara kulaklarını tıkıyor” dedi.
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