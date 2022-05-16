CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den, 'Özel Kopyalama Harçları' tepkisi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesindeki “Özel Kopyalama Harçları”nın sanatçılara dağıtılmamasına tepki gösterdi. İlgezdi, yaptığı hesaplamalara göre 2002’den bu yana 2 milyar 428 milyon 781 bin 710 lira harç toplandığına dikkat çekerek “Bu para meslek birlikleri aracılığıyla hak sahiplerine dağıtılmalı” çağrısını yaptı.

SONUÇLARI AÇIKLADI

Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı 2020’de TBMM’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, fonda toplanan paranın miktarını soran ancak bir yanıt alamayan CHP’li İlgezdi, TÜİK verilerini baz alarak yaptığı çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

2 MİLYARA YAKIN

Son 20 yılda toplanan Özel Kopyalama Harçları’nın 2.5 milyar liraya yaklaştığını belirten İlgezdi, “2002-2017 arasında harç kesintileri 1 milyar 83 milyon 64 bin 227 lira 69 kuruş. 2017’de ellerinde 320 milyon lira bulunduğunu söylediler. 1 milyar 83 milyondan elinizde kalan para 320 milyon ise geri kalan 763 milyon 64 bin 227 lira 69 kuruş ile ne yaptınız? Bu paralar nerelere harcandı? Diğer yandan elde kalan 320 milyon lira olduğuna göre o tarihten bugüne yani 2018-2021 tarihleri arasında toplam 1 milyar 665 milyon 717 bin 482 liranın nereye harcandığını da bilmiyoruz” diye konuştu.

"SANAT KAN AĞLIYOR"

“Pandemi döneminde iki yıl boyunca sinema salonları kapandı, tiyatro sahneleri perde indirdi, eğlence mekânları saat uygulamasıyla çaresiz kaldı, diziler çekilemedi, set işçileri, şarkıcılar, tiyatrocular tek kuruş kazanamadı” diyen İlgezdi, “Bu insanları artık görmezden gelemeyiz. Dayanacak güçleri kalmadı. Sanat dünyası kan ağlıyor. Tiyatrocu, şarkıcı sahnesine hasret, oyuncular, set emekçileri zor durumda. Bir sektörün bitişini seyrediyoruz. Bakanlığın elinde büyük bir bütçe var. Nereye harcadıkları muamma. Bu paralar neden hak sahiplerine dağıtılmıyor. 2 milyarlık bütçenin sanatçılara pay edilmesi dahi onları maddi olarak rahatlatacaktır” yorumunu yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine seslenen İlgezdi, şunları kaydetti: “Elinizdeki fon miktarını açıklayın ve bunları hak sahiplerine teslim edin. Bu paranın meslek birlikleri aracılığıyla dağıtılması sağlanmalıdır.”

