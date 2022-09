CHP'li Gamze Taşcıer, eczaneleri ziyaret etti: 'Fiyatlar nedeniyle yurttaş ilaca ulaşamıyor'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

CHP’nin her hafta farklı bir ilde yaptığı grup toplantıları kapsamında saha çalışmalarını sürdüren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, farklı illerde ziyaret ettiği eczanelerde dinlediği sıkıntıları paylaştı. Neredeyse her şehirde aynı sorunları duyduklarını söyleyen Taşcıer, “Eczaneye reçetesiyle gelen her dört vatandaştan biri, çıkan fiyat farkı nedeniyle ilacını alamayacağını ifade ediyor. Bu olağanüstü yüksek bir oran ve endişe verici. İnsanlar ekonomik koşulları günden güne kötüye gittiği ve devletin karşıladığı tutar giderek azaldığı için ilaçlarına erişemiyor. AKP’li milletvekilleri ise vatandaşa ‘Et yeme, domatesi iki kilo değil yarım kilo al’ gibi sözlerle akıl veriyor. Vatandaş yediğinden kıstı diyelim, ilacından nasıl kısacak? Bir hapı dörde bölerek mi alacak?” ifadelerini kullandı.

“Veresiye ilaç” gibi kavramların da ortaya çıktığını söyleyen Taşcıer, “Eczacılar tanıdık hastalarına her zaman veresiye usulü ilaç vermişti. Ama artık bakkallarda olduğu gibi kalın veresiye defterleri tutulmaya başlandı. Geri dönmeyeceğini bilse dahi, ateşler içinde ya da sağlık sorunu yaşayarak gelen hastasını kapıdan çevirmiyorlar” dedi.

"KAPANMA EŞİĞİ"

Eczacıların da yüksek maliyetlerden şikâyet ettiğini söyleyen Taşcıer, şunları kaydetti: “Eczacılar bir yandan da İlaç Fiyat Kararnamesi’nde gerekli değişiklik yapılmadığı ve AKP iktidarı kulağının üzerine yatıp duymazlıktan geldiği için iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün her dört eczaneden biri kapanma tehdidi altında. Sağlık sistemi bugün hâlâ sürdürülebiliyorsa, sağlık emekçilerinin, eczacıların, hekimlerin özverisi sayesinde. Ancak onların da dayanacak gücü kalmadı. Hastalar bugün çoğu ilaca erişemiyor, eczaneler kapanırsa hiçbir ilaca erişemeyecekler.”