CHP’li gençler cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:41

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çöp konteynerlerine ve duvarlara yazılan yazılar nedeniyle CHP’li gençler tutuklandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler nedeniyle CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki üç kişi gözaltına alındıktan sonra dün tutuklandı.

Olayın ardından CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz gazetemize açıklamalarda bulundu.

CHP’lilerden gelen açıklamalarda, gözaltı ve tutuklama sürecinde adil olmayan uygulamaların devreye girdiği belirtildi.

Tutuklanan gençlerin duvara “İmamoğlu’na Özgürlük” ve “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” şeklinde yazılar yazdıklarını belirten Ruhsar Selis Çelik, kamera kayıtlarında iki kişinin bu yazıları sprey boyayla yazdığının görüldüğünü ve hakaret içerikli olduğu iddia edilen yazıların yazılma anına ilişkin doğrudan bir görüntü kaydının olmadığını söyledi.

Çelik, “İzlediğimiz kamera kayıtlarında yalnızca iki gencin duvara yazı yazdığı görülüyor. Savcılık arkadaşlarımızın geçtiği güzergah üzerindeki giyinme kutusu üzerinde hakaret içeren slogan yazıyor. Savcılık ‘Siz spreyleme yaptınız geçtiğiniz yol güzergahı üzerinde bu hakaret içeren yazı var bunu da siz yazdınız’ diyor. Ancak bu gençler tarafından yazıldığına dair de bir görüntü yok. İlçe Gençlik Kolları Başkanımızın hiçbir görüntüde yazılama yaparken yer almadığı açıkken tutuklanması adil değil” ifadelerini kullandı.

“KARAR SİYASİ BASKIYLA ALINDI”

Çelik, mahkeme sürecine AKP yöneticilerinin ve milletvekillerinin müdahil olduğu, bu durumun baskı oluşturduğu belirterek, “Dosyaya ilişkin karar saatlerce bekletildi ve tutuklama kararı siyasi baskıyla alındı” dedi.

Gözaltına alınan gençlerin 20’li yaşlarda olduğu ve daha önce benzer bir suçla yargılanmadıkları söyleyen CHP’li Çelik, “Bu gençler kaçacak değil. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması yatarı olmayan bir suç. Bir gün bile içeride kalmayacakları açıkken tutuklama kararı verilmesi siyasi bir hamle. Ortada AKP’nin yansıttığı gibi bir örgütlü suç durumu yok. Gençler partili ama bu tarz ifadeleri kullanmayacaklarını en iyi biz biliriz. Tutuklamalar adaletli değil, bu süreçle mücadelemiz sürecek” diye konuştu. CHP’liler, avukatlar aracılığıyla tutuklama kararına itirazda bulunduklarını ve arkadaşlarını cezaevinde ziyaret ettiklerini bildirdi.

ASLANOĞLU: "GENÇLERİ SUSTURMA ÇABASI VAR"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Gençlerle bir uğraşma var ama bu uğraşma, seslerini susturma, onları zapturapt altına almak için yapılıyor. Gençlere kötü muamele edilmeye devam ediliyor” dedi. Avukatların gerekli itirazları yaptığını belirten Aslanoğlu, “Hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Avukatlarımız gerekli başvuruları yapacak. Umuyoruz ki en kısa sürede gençlerimiz özgürlüklerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN HUKUKA BASKISI”

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin kasıtlı bir suç işlemediğini vurgulayarak, “Çocukların beyanı esastır. Bizim çocuklarımız ne vatan hainidir, ne de alçaktır. Ülke düşmanlarına karşıyız” dedi.

Yılmaz, sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu düşündüklerini belirterek, adil yargılanma ilkesine dikkat çekti. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Biz hiçbir siyasi partiye veya lidere hakaretin kabul edilemeyeceğini bilen bir partiyiz. Ortada görüntü yokken, ilçe gençlik kolları başkanımızın yazılamaya dair bir kaydı bulunmazken tutuklama kararı verilmesi, siyasetin hukuka baskısıdır.”