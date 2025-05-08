'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası: CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi tutuklandı

İzmir'de duvarlara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'hakaret içerikli' yazı yazdıkları öne sürülen CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve 3 kişi tutuklandı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası: CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 23:02

Kemalpaşa ilçe merkezinde farklı noktalara duvar yazıları yazıldığı ve bu yazıların AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerdiği iddiasının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Haklarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' gerekçesi ile soruşturma başlatılan 4 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Etiketler: #CHP #Gençlik #tutuklandı

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