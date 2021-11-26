CHP'li Girgin: "Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok"

26 Kasım 2021 Cuma, 18:05

TBMM'de yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu'na elinde "Dolar bazında asgari ücret" yazılı bir pankartla gelen Girgin, burada yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Esnafın sorununu dile getiren Girgin, "Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok" dedi.

"ESNAFIN SUÇU YOK"

Girgin, "Fırıncı esnafı böreğinin, poğaçasının fiyatının neden arttığını tane tane anlatarak, camına asmak zorunda kalmış. Esnaflar 'müşteriye fiyat söylerken utanır olduk' diyor, esnafın suçu yok, maliyetler her geçen gün artıyor, maliyetleri artan esnaf utanarak, sıkılarak, fiyat artışının sebeplerini açıklamak zorunda hissediyor" diye konuştu.

Girgin konuşmasında ayrıca, "Zam yağmurunun ardından, simitçiler, durumu olmayan vatandaşlarımız için yarım simit satışına başlamış. Böyle giderse, çeyrek simit satışına da başlanacak" ifadelerini kullandı.

" ALIM GÜCÜ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Girgin, "Asgari ücret Ocak ayında 380 dolara denk düşerken şimdi 230 dolara denk düşüyor. Alım gücü Ocak ayına göre yarı yarıya düştü. 'Ekonominin kitabını yazdık' diyorlardı. Şimdi “ekonomik savaş veriyoruz” diyorlar. 3 ay önce 'ekonomi şahlanıyor'dan, 'ekonomik kurtuluş savaşı'na evrildik" dedi.

"BU NE PERHİZ BU NE TURŞU"

Girgin, "Buna sebep olanlar, 20 senedir tüm üretim tesislerini satıp, betona gömenlerdir. Şimdi de tutturmuşlar dış güçlerin oyunu diye. Neymiş Türkiye üzerinde oyun oynanıyormuş, bu yüksek kurla yatırımcı gelecekmiş, ihracatımız artacakmış öyle düze çıkacakmışız. Peki nereden yatırımcı gelecek? Dış güçlerden, nereye ihracat yapacağız dış güçlere" dedi.

