Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi

26 Kasım 2021 Cuma, 17:30

Reuters'ın 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 19.3 ila yüzde 21.06 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 1.8 ila yüzde 3.3 bandında yer alıyor.

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu Mayıs'ta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, son birkaç ayda TL'deki değer kaybının etkisinin fiyatlara yansıması ile yüzde 20 civarında yükselmişti. Merkez bankası politika faizi ise aynı dönemde 4 puan düşüşle yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

Ankette "Dolar/TL bir haftadan uzun süren aralıksız yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası bu hafta 13.45'e kadar ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi" denildi.

YÜZDE 30'A YÜKSELMESİ BEKLENİYOR



Ekonomistlerin, para politikasının ve TL'deki değer kaybının sonrasında enflasyonun mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklediğine dikkat çekilen ankette, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da, enflasyon için "arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklediği" hatırlatıldı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR



Ankette, ekmek gibi işlenmiş gıda fiyatlarına yapılan zamlar, kira bedellerinin artması ve TL'nin devam eden değer kaybının sektörler geneline yayılmış olan gecikmeli geçişkenlik etkileri enflasyonu yükseltici etki yapmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca akaryakıt ürünlerine de öfkelendiren fiyat artışları görüldüğü belirtilen ankette, "Özellikle son dönemde ekonomistler geçişkenlik etkisinin de arttığına dikkat çekerek önce ÜFE'de sonra TÜFE'de döviz kaynaklı belirgin yükseliş yaşanacağına kesin gözüyle bakıyor" ifadelerine yer verildi.

Ankette yer alan ifadelerin devamı şöyle:

TCMB de hafta başında yaptığı yazılı açıklamada, kurda "iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları" görüldüğünü belirtti. Başkan Şahap Kavcıoğlu, Ekim ayında yaptığı açıklamada cari açığın kapanmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının durmayacağını söylemişti.

Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin hepsi TCMB'nin kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 18.4 tahmininin üzerinde bulunuyor. Yıl sonu enflasyon için 11 kurumun medyanı yüzde 22 seviyesinde oluşurken tahminler ile yüzde 20 ila yüzde 24.7 arasında değişiyor.

Reuters'ın enflasyon ne zaman zirve yapacak sorununa yanıt veren Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan yıllık enflasyonun önümüzdeki yılın ilk yarısında yüzde 27 civarında zirveye ulaşabileceğini fakat bu tahmininde yukarı yönlü risklerin de bulunduğunu zirvenin yüzde 30'u aşma ihtimali olduğuna da belirtti.

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan da enflasyonu baskılamak için daha yüksek faiz ihtiyacının arttığına dikkat çekerek, "Zayıf ve belirsiz TL'nin daha fazla enflasyon getireceğini düşünüyoruz. Küresel arz risklerinin devam ettiği bir ortamda para biriminin değer kaybının hızlanması durumunda fiyat baskılarının devam edeceğine yönelik işaretler enflasyon açısından zorlu bir durum ortaya çıkarabilir" dedi.

TÜİK, Kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.