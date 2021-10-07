Boğaziçi'nde şiddet: Yaka paça gözaltı

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:46

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde, dün tutuklanan 2 kişi için basın açıklaması yapmak isteyenlere açıklama başlamadan polis müdahale etti. Çıkan arbedenin ardından 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin, gözaltına aldığı yurttaşlara araç içerisinde sert müdahale ettiği ve ters kelepçe yaptığı görüldü.

POLİS BARİKAT KURDU

Öğrenciler üniversite içinde toplandı. Polis ise güney kampüsün önünde barikat kurdu ve öğrencilerin dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Öğrenciler, "Polis defol üniversiteler bizim" ve "Naci İnci rektörümüz değildir" sloganlarını attı. Polis ise "Yaptığınız eylem kanunsuzdur" anonsu geçti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim’de Saray’dan yaptığı konuşmasında “Terörist” diyerek Boğaziçili öğrencileri yine hedef göstermişti.

Boğaziçi Direnişi’nin 276’ncı, yeni eğitim öğretim döneminin ise ilk gününde Boğaziçili öğrenciler geceyi nezarethanede geçirmişti. 3 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 2'si hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bir öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbet bırakılmıştı.