CHP'li Gül Çiftci'den Silivri ziyareti: Ahmet Özer'in mesajını paylaştı!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 19:07

Güncelleme: 02.11.2024 - 19:09

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gül Çiftci, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Çiftci, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SELAM GÖNDERDİ"

Çiftci'nin açıklaması şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ile az önce Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Sağlığı ve morali gayet iyi, tüm yol arkadaşlarına ve Esenyurtlu komşularına selam gönderdi. 30 Ekim’den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti."

NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 228 bin Esenyurtlunun oyunu olarak CHP listelerinden belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

"Terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen Özer'in yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanan Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.