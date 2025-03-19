CHP'li Gülizar Biçer Karaca: 'Tüm halk, partiler üstü bir bilinçle birleşmeli'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:46

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:54

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"SİSTEMATİK BİR DARBE SÜRECİ"

''Rejimin kodları yeniden yazılırken susmak, ona rıza göstermektir'' diyen Karaca, paylaşımında şunları kaydetti:

''Türkiye, hukukun tamamen iktidar eliyle yeniden yazıldığı bir aşamaya geçti. Bir zamanlar ‘terör elebaşısı’ dedikleri figürü bugün 'kurucu önder' olarak konumlandırırken, halkın oylarıyla yükselen bir siyasetçiyi 'suç örgütü lideri' ilan ediyor.

Türkiye, bir adamın bekası için bir toplumun iradesinin gasbedildiği bir laboratuvara çevriliyor. İroni değil, otoriter aklın, faşizmin çıplak gerçeği bu. Bu, sadece bir siyasi tasfiye değil, Türkiye’yi fiilen çok partili hayatın sonuna sürükleyen sistematik bir darbe sürecidir. Bu, artık demokrasi meselesini aşan bir varoluş mücadelesidir.

"BUGÜN SES ÇIKARMAZSANIZ..."

Rejimin kodları yeniden yazılırken susmak, ona rıza göstermektir. Hukukun çökertildiği, devletin partileştiği, toplumun korkuyla yönetildiği bu zorba rejime karşı tüm halk, partiler üstü bir bilinçle birleşmelidir. Unutmayın, faşizm, toplumu sindirme hızına bağlı olarak palazlanır. Bugün ses çıkarmazsanız, yarın kendi nefesinizi duyacak özgürlüğü bulamazsınız. Sessizliğin suç ortaklığına, direnmenin tarihe yazıldığı günlerdeyiz.''