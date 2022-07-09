CHP'li Gürsel Erol'un, Elazığ'da dinlediği yurttaş: Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben kirayı veremeyecek; dışarıda çadır kuracaktım
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un dinlediği vatandaş, “Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben nasıl kirayı verecektim? Çadır kuracaktım dışarıda. Açım içeride. Gelmişim pazardan bir şeyler topluyorum" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Teşkilatı ile birlikte, Sanayi Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledi.
Ziyaret esnasında CHP'li Erol'un yanına gelen Gülizar Avşar isimli bir vatandaş, iki çocuğunun engelli olduğunu ve pazardan meyve sebze topladığını belirterek, "Ev borç içinde. Çocuklarımın engelli parası olmasa biz rezil oluruz. Onu da kiraya veriyorum; elde var sıfır" ifadelerini kullandı.
"SEÇİM ZAMANI GELİYORLAR, SONRA KİM AÇ KİM SUSUZ SORMUYORLAR"
Avşar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a şunları söyledi:
"Şu anda pazarda ben bunları topluyorum. Allah rızası için niye yardım etmiyorlar? Seçim zamanı geldiğinde geliyorlar, sonrasında kim aç kim susuz sormuyorlar. Allah rızası için bir yardım edin. İki tane ikizlerim var, onların da engelli parasıyla kirayı veriyorum. Bak şu anda ben bunları topluyorum. Eşim emekli oldu, hep kesintiler oldu. 500 lira elime geçiyor; 500 lira ile kim idare ediyor ki biz idare edelim? Çocuklarımın engelli parası da olmasaydı ben nasıl kirayı verecektim? Dışarıda çadır kuracaktım. Açım aç. Bakın pazara gelmişim bir şeyler topluyorum. Niye yardım etmiyorlar?”
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