CHP'li İlgezdi'den yeni koronavirüs kararlarına ilişkin açıklama: 'Bilimsel değil'

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni koronavirüs kararlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İlgezdi, 2 Mart’ta alınan kararların hem erken, hem de bilimsel olmadığını savundu.

Bu kararların salgının kontrol altına alınma sürecini uzatacağını belirten İlgezdi, 2 Mart'ı da içine alan 28 Şubat-6 Mart haftasında resmi rakamlara göre 1317 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

"MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI BİLİMSEL DEĞİL"

Bu kararlar nedeniyle özellikle risk grubundakilerin daha da zor durumda kalabileceğini savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Kapalı alandaki havalandırma yeterli ise maske zorunluluğunun kaldırılması kesinlikle bilimsel değil. Bu havalandırmanın yeterli olup, olmadığı ile ilgili bir bilgimiz yok. HES kodu da sorgulanmayacağı için bu kapalı alanlara pozitif olan hastalar rahatlıkla girebilir ve maskesiz dolaşabilir. Bu serbestlik en çok risk gruplarındaki yurttaşlarımızı etkileyecek. Saatte yaklaşık 8 yurttaşımızı kovid nedeniyle kaybederken tedbirleri gevşettiler. Bu kararlar yüzünden salgın bitti algısı yaratıldı ama bilimsel açıdan ülkemizde henüz salgın kontrol altına alınmadı."