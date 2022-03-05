Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:13

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni döneme girildi. Aşılama oranın artması ve toplum bağışıklığının yükselmesi dolayısıyla maske yasağında esnekliğe gidildi. Birçok Avrupa ülkesinde de tedbirler gevşetilirken, ülkemizde de kapalı mekanlara girerken HES kodu şartı kaldırıldı.

OTOBÜS, METROBÜS, METRO, TRAMVAY MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Yurt genelinde HES kodu sorgulamasının ve negatif PCR testi sonucu istenmesi uygulamasına Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla son verildiğini hatırlatan İçişleri Bakanlığı; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske takma zorunluluğunun devam ettiğini duyurdu.

AÇIK VE KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda alınan karara göre, 3 Mart 2022 tarihinden itibaren açık alanda maske takmak zorunlu değil. Kapalı alanlarda ise havalandırma yeterli olması ve mesafe kuralına uyulması şartıyla maske takılmayabileceği ifade edildi. Kapalı alanda şartlı olarak maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışma konusu oldu.

HES KODU SORGULAMASI KALKTI MI?

Özellikle alışveriş merkezlerinde uygulanan HES kodu sorgulama zorunluluğu, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla kaldırıldı. Fakat şirketlerin inisiyatif alarak mekana girişlerde HES kodu sorgulaması yapabileceğini belirtelim. Öte yandan negatif PCR testi sonucu istenmesi uygulaması da sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MASKE YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi. Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

MASKE YASAĞI KALDIRILDI MI?

Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

KAPALI ALANDA HES KODU SORULUYOR MU?

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

PCR TESTİ İSTENİYOR MU?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

SINIR KAPILARINDAKİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULAMA

Sağlık Bakanlığı'nın ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

5.1) Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzereson 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

5.2) Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

5.3) 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

5.4) Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

5.5) Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.'