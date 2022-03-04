Covid-19 salgınında maskesiz döneme geçiş için 'aceleci olmayın' uyarısı

04 Mart 2022 Cuma, 16:22

2 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan ve bulaş riski nedeniyle insan yaşantısında önemli değişikliklere neden olan Covid-19 salgınında yeni bir döneme girildi. Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Kapalı ortamlarda da belirli koşulların sağlanması durumunda maske zorunlu olmaktan çıktı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, Covid-19 salgını sürecinde yeni dönemde açık alanda maske kullanma zorunluluğunun olmamasının insanları yanıltmaması gerektiğini belirterek, hijyen kurallarının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Kılıç, açık havada tamamen, kapalı ortamlarda ise kısmen yasağın kalktığını belirterek, "Maskenin zorunlu olmaması insanları yanıltmasın, hijyen kurallarını ihmal etmeyelim" ifadesini kullandı.

"MASKEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYALIM"

Kılıç, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına riayet ediliyorsa maskenin zorunlu olmadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Özellikle büyüklerimizle ve kronik hastalığı olanlarla beraberken maskemizi takmaya devam edelim. Sadece onların yanında değil gençlerle birlikteyken kendilerinin de bu hastalığı kötü geçirebileceğini, hastalanmadan da virüsü alıp sevdiklerine bulaştırabileceklerini unutmayalım. Kalabalık ve kapalı ortamlarda mesafeyi ayarlamanın zorluğu ve havalandırma konusunda emin olamayacağımız durumlarda maske alışkanlığımızı sürdürmeye devam edelim. Pandemi tamamen bitmeden maskeleri hayatımızdan çıkarmayalım."

Kılıç, özellikle uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile yeterli havalandırmanın olmadığı kalabalık alışveriş merkezlerinde maskenin kullanımının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"EN ETKİLİ YÖNTEM AŞI"

Aşılanma oranının artırılması gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"İlk aşı olma oranı çok yüksekti, ikinci doz aşılarda bu oran kısmen düştü. Üçüncü doz aşılarda ise bu oranın biraz daha düştüğünü görüyoruz. Şu an hastanelere gelenlerin büyük çoğunluğu hijyen kurallarına yeteri kadar uymayan ve üçüncü doz aşılarını olmamış kişiler. Bu kişiler virüsü bulaştırmaya devam ediyor. Maalesef hastalığı geçirmek yeterli koruma sağlamadığı için ikinci ve üçüncü hastalığı birkaç ay içinde geçirme oranı çok artmaya başladı. Yatan hastalarımızla konuştuğumuzda aşı olmadıkları için pişman olduklarını görüyoruz. Bu hastalığa karşı en etkili yöntem aşı."

YENİ DÖNEMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kılıç, kapalı ortamlarda fazla kalınmaması, bulaş riskinin yüksek olduğu ortamlarda, açık havada bile kalabalık ve yakın temas varsa maske takmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

El hijyeninin önemine işaret eden Kılıç, "Kapı kolu, ortak kullanılan telefonlar, klavyeler, elektrik ve asansör düğmeleri gibi herkesin temas ettiği yerlere dokunmaktan kaçınalım. Dokunmak zorundaysak da elimizi yıkayıp dezenfekte edelim. Elimiz kirliyken ağzımıza götürmeyelim" ifadelerini kullandı.