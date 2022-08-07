CHP'li İlhami Özcan Aygun sordu, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanıtladı!
CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na üniversite yurtlarına başvuran öğrenci sayısını sordu. Bakan Kasapoğlu, Aygun'un sorusunu yanıtladı.
Bu yıl ev kiraları uçtuğu için daha da önem kazanan devlet yurtları yetersiz kalırken iktidar Hazine arazilerine yurt yapmak yerine ticarethaneye çeviriyor.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na üniversite yurtlarına başvuran öğrenci sayısını sordu. Kasapoğlu, 81 il, 251 ilçe ve KKTC’de 780 yurtta 745 bin 293 yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini belirtti.
Özel yurt sayısının da 2 bin 88 olduğuna işaret eden Kasapoğlu, bu kurumların kapasitesinin 304 bin 610 olduğuna dikkat çekti. Kasapoğlu, “31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yurtlarımızda barınmak üzere 673 bin 588 öğrenci başvuruda bulundu” dedi.
Yanıtı değerlendiren Aygun, kira fiyatlarının uçtuğunu, özel yurt fiyatlarının da el yaktığını belirterek, “Ankara’da, İstanbul’da oda fiyatları bile 2 bin liranın üzerinde iken öğrencilerimize devlet yurtlarından başka alternatif kalmıyor. AKP iktidarı ise Hazine arazilerini yurt yerine rant için kullanıyor. Yeni yurt yapımı yok” dedi.
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