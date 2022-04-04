CHP'li Kaya'dan kanun teklifi: Kedi ve köpek mamalarındaki KDV yüzde 1'e düşürülsün
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Kaya, “Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak son bir yılda kedi ve köpek mamalarına yüzde 200’lere varan oranlarda zam yapılmıştır” dedi.
Ahmet Kaya, hayvanları koruma derneklerinin talebi doğrultusunda TBMM’ye verdiği kanun teklifinde, kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini önerdi. Ahmet Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“DEVLET SOKAK HAYVANLARININ KORUNMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALIDIR”
“Sokaklarımızı, parklarımızı, ormanlarımızı, havamızı, suyumuzu, özetle hayatı paylaştığımız hayvanların yaşam hakkına saygı duymalı, onları kimsesiz ve çaresiz bırakmamalıyız. Dilsiz ve sessiz dostlarımıza sahip çıkmak, onlara ses olmak, sessiz dünyalarına tercüman olmak hepimizin görevidir.
Sokak hayvanlarının beslemesi konusunda sorumlu olan kamu kurumlarımız, eksiklikler ve duyarsızlıklar nedeniyle bu görevi tam anlamıyla yerine getirememektedir. Bazı gönüllüler ve hayvan severler, kısıtlı imkanlarıyla temin ettikleri mamalar ile sokak hayvanlarının beslenme sorununa çare olmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu sorun, sadece duyarlı ve vicdanlı insanların çabalarıyla çözülecek bir sorun değildir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince devlet kurumları, sokak hayvanlarının bakımı, korunması ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemleri almalıdır.
“MAMALARDAN ALINAN YÜZDE 18’LİK KDV ORANI YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ”
Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak, son bir yılda kedi ve köpek mamalarına yüzde 200’lere varan oranlarda zam yapılmıştır. Tamamen gönüllülük ilkesi ile sokaktaki hayvanlara bakan hayvan severler mama almakta zorlanmaktadırlar. Bununla birlikte artan mama fiyatlarına ve pahalılığa bağlı olarak sokağa terk edilen evcil hayvan sayılarında da büyük artışlar gözlenmektedir.
Hayvan mamaları gerek ev hayvanları gerekse sokak hayvanlarının yaşamlarının devamı ve sağlıklı beslenmeleri için zorunlu bir ihtiyaçtır ve asla lüks değildir. Mama fiyatlarındaki artışlar ve yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, mamalardan alınan yüzde 18’lik KDV oranı çok yüksek bir orandır. Bu oranın yüzde 1’e düşürülmesi, kedi ve köpek mamalarındaki yüksek fiyatların düşmesine ve yaşanan sorunların bir nebze olsun hafiflemesine vesile olacaktır. Hayvan hakları derneklerinin talepleri de bu doğrultudadır. Bu talebi Meclis gündemine taşıdık ve takipçisi olacağız.”
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