CHP'li Kaya'nın tarikat yurdundaki şiddeti duyurduğu paylaşıma engelleme

27 Mart 2022 Pazar, 00:02

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, İstanbul'da Süleymancılar tarikatına ait bir yurtta, çocuklara şiddet uygulanan görüntüleri yer verdiği paylaşımı Twitter tarafından engellendi.

24 Mart'taki paylaşımında "Görüntüler İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş" diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek "Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?" ifadelerine yer verdiği tweette kamera görüntülerini paylaşmıştı.

Kaya'nın Twitter hesabına girildiğinde paylaşımda "Bu tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti" yazısı yer alıyor.

KAYA: TWEET ATAMIYORUM



HalkTV'de İnan Demirel'in sunduğu "Asıl Mesele programına" katılan Yıldırım Kaya, Twitter'dan kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Engellemenin cemaatin yoğun şikayeti ile gerçekleştirildiğini belirten Kaya, "Değerli dostlar, Twitter tarafından İstanbul Esenler'de Süleymancıların yurdunda çocuklara dayak atan kişi ile ilgili olarak bakanları uyaran tweetimden dolayı engel kondu. Şimdi tweet atamıyorum" dedi.