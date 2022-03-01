Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan MEB'e 'tarikat tepkisi
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, “Gençlerimizin tarikat yurtlarında öldürüldüğünü ya da tacize uğradığını sık sık duyuyoruz. Bizim bu ülkenin gençlerine borcumuz var” dedi.
Antalya Kemer’de Eğitim-İş Sendikası Akdeniz Bölge Toplantısı ve Yönetici Eğitim Semineri düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bakanlığın koridorlarında cemaatler, tarikatlar geziyor. Bakan yardımcıları değişiyor, bakanlar değişiyor. Artık gençlerimizin maalesef tarikat yurtlarında öldürüldüğünü ya da tacize uğradığını sık sık duyuyoruz. Bizim bu ülkenin gençlerine borcumuz var” dedi.
"ÖĞRETMEN MAAŞI YETERSİZ KALDI”
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ise hayat pahalılığı karşısında öğretmenlerin giderek fakirleştiğine dikkat çekerek “Ülkede işsizlik, enflasyon aldı başını gitti. Her gün yeni bir zam geliyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı, gıda fiyatları, akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatları, üretici endeksi, tüketici endeksi artık hayal edilemeyecek rakamlara doğru fırladı. Öğretmen maaşı yetersiz kaldı” diye konuştu.
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