CHP'li Kaya'yı AKP'li zanneden imamın sözleri dikkat çekti: 'Reis'e söyleyin...'

11 Mart 2022 Cuma, 14:41

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'da Kuran kursu ziyareti sırasında yaşanılanları anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Keçiören'de bir Kuran kursunu taziye ziyaretinde bulundu. Kuran kursu hocası, CHP'li Kaya'yı AKP'li bir milletvekili zannederek "Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki Diyanet İşleri’ni arar olduk. Çocuklarımız dinden uzaklaşır hale geldi. Yüzde 26'sında sıkıntılar yaşıyoruz. Reis’e söyleyin Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil” dedi.

Kaya, CHP milletvekili olduğunu açıklayınca da Kuran Kursu hocası, “Sizden buraya pek gelen olmazdı” diye konuştu.