CHP’li Kılıç: HAVELSAN’da uzman mühendisler baskı ve şantajla işten çıkarılıyor

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “HAVELSAN’da usulsüz işten çıkarmalar” doluğunu belirterek iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili hazırladığı yazılı soru önergelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunan CHP’li Av. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce ASELSAN’da yaşanan usulsüz işten çıkarmaların şimdi de HAVELSAN’da yaşandığını ifade etti.

ASELSAN’da yıllardır çalışan personelin, hiçbir neden ve gerekçe gösterilmeden, “Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı” denilerek işten uzaklaştırıldığını, bu şekilde 200’ün üzerinde personelin işine son verildiğini kaydeden CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, bazı personelin hiçbir kanıt veya ek belge gösterilmeden, “Performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını bildirdi.

“BU ZİHNİYETLE ÜLKEDE YAZILIMCI KALMAYACAK”

CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, 2.000’e yakın personele sahip HAVELSAN’ın internet sitesinde, “Değerler Yuvaya Dönüyor” başlığı altında, yurt dışındaki bilim insanlarını tersine beyin göçü kapsamında ülkeye çağırdığı mesajının yer aldığını bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, “HAVELSAN bilim insanlarımızı ülkeye çağırıyor ama onlarca nitelikli mühendisini nedensizce işten atıyor. 2021’de 30 bin yazılımcı yurt dışına göç etti. Bu sayı 100 bini de bulabilir. Sen uzman mühendislerini hiçbir sebep yokken tehditle, şantajla kurumdan atarsan, yurt dışına adeta kaçan beyinleri nasıl yurda döndüreceksin? Bu güveni veriyor musun? Sayenizde memleketin liyakatli, okumuş, yetenekli gençleri burada kendi işini yapacağına Amerika’da, Avrupa’da UBER şoförlüğü yapmayı tercih ediyor. Sosyal medyada ‘Nasıl Göç Ettim’ videoları izlenme rekorları kırıyor” diye konuştu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti:

“HAVELSAN Yönetim Kurulunu incelediğimiz zaman, ‘ballı çifter maaşları’ görüyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü. Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Durdalı ise aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü. AKP iktidarları döneminde halk kuru ekmeğe muhtaç kalırken; bürokratların çift maaş, üç maaş, beş maaş ile sürdüğü sefa bitmek bilmiyor.”

“HER ÇALIŞAN, HER KURUM ‘ACABA SIRA BANA NE ZAMAN GELECEK?’ DİYE ENDİŞE DUYUYOR”

Uzman mühendislerin kaygılarından bahseden Av. Kılıç, “İşten çıkarma sürecinin başında İnsan Kaynakları Direktörlüğü her grup müdürlüğünden zorla 3-5 kişilik listeler istiyor. 5 genel müdür yardımcılığı bünyesinde, her birinin altında 4-5 grup müdürlüğü, toplamda 20-25 grup müdürlüğü var. İşten çıkarılanlar, deneyimli, kurumsal hafızası yüksek, 7-10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip, bilişim piyasasında ‘senior’ olarak nitelendirilen kişiler. Her çalışan, ‘acaba sıra bana ne zaman gelecek?’ diye endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı.

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, işten çıkarılacak personelin, insan kaynakları tarafından “konunun ne olduğu söylenmeden” aranarak görüşmeye çağrıldığını vurgulayarak, “Personel görüşmeye geldiğinde işten çıkarma bildirimi önüne konuluyor. ‘Performans düşüklüğü’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılacağı söyleniyor ama hiçbir kanıt veya ek belge gösterilmiyor. Personel, ‘bu işlem için önceden bildirim yapılması ve bu bildirimin de noter aracılığıyla yapılması gerektiğini’ söylüyor. Personel, ‘bildirimi kabul ederse, noter aracılığıyla bilgi verileceği ama bunun SSK siciline (performans düşüklüğü) şeklinde işleneceği’ söylenerek tehdit ediliyor. Bunun yerine personeli mağdur etmemek adına ikale (anlaşma) yoluyla istifa etmesi öneriliyor. Personelin karşısında İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek ve hukuk müşavirleri oturuyor fakat personel tek başına. Personel düşünmek ve birilerine danışmak istiyor ancak kabul edilmiyor, o an karar vermesi isteniyor. O anda anlaşma yapmazsa işten çıkış işlemlerinin zaten yapılacağı belirtiliyor, bu nedenle de personel baskı altında ikale sözleşmesini imzalıyor. Personele, önceden hesaplandığı için ne kadar tazminat alacağı söyleniyor, personel orada bu planlı çalışmayı ve koca bir işten çıkarma listesini görüyor” şeklinde konuştu.

“ÖNCE ASELSAN, ŞİMDİ HAVELSAN… SIRADA HANGİ KURUM VAR?”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, senior seviyesinde tecrübeli yaklaşık 100 personel işten çıkarılırken, son aylarda, normalde hiç olmadığı kadar yeni mezun, 2-3 yıllık iş tecrübesine sahip, bilişim piyasasında ‘junior’ olarak nitelendirilen onlarca kişinin işe alındığını kaydetti.

CHP’li vekil, “Önce ASELSAN, şimdi HAVELSAN… Sırada ülkemizin hangi güzide kurumu var? ROKETSAN’da mı sıra? Liyakatli, nitelikli, donanımlı mühendisleri işten atarak; kimleri, hangi AKP yandaşlarını bu savunma sanayi şirketlerimize yerleştiriyorsunuz? Her alanda olduğu gibi güvenlik ve savunma sanayi alanında da ülkemize çokça zarar verdiniz. Özellikle son yıllarda bütün kamu kurumlarının içini boşalttınız. Seçime doğru giderayak şimdi de savunma sanayi şirketlerimizin içini mi boşaltmak istiyorsunuz? Şimdilik istediğinizi yapıyor olabilirsiniz ama halkımız müsterih olsun; Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Millet Masası olarak iktidara geldiğimizde bütün kamu kurumlarımızı liyakatli, nitelikli personellerle dolduracağız” ifadelerini kullandı.