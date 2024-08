CHP'li Kılıç: Kadın cinayetleri politiktir

Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:22

Güncelleme: 29.08.2024 - 16:22

CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Dilruba K.'nin bir sokak röportajı sonrası tutuklanmasına ilişkin, "Maalesef bu ülkede mafyalar, çeteler, hırsızlar rahatça ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, sadece kendi görüşlerini dile getirdiği için genç bir kadın demir parmaklıklar ardında bekliyor.

Ülke de hukuk kalmadığı için bir hukukçu olarak yorum yapmak bile imkansız hale gelmiş durumda. Öyle bir iktidar var ki Dilruba konusu bir yana, anayasayı uygulamıyor. Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Geçtiğimiz günlerde de gördünüz Can Atalay meselesinde yaşananları o yüzden Hukuk'u hiç tanımayan bir iktidar var kendisine karşı söylemde bulunan herkesi de terörist ilan eden bulduğu ilk fırsatta da sesini kesmek için hemen tutuklattıran, hemen gözaltına aldıran böyle bir iktidarla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam ediyoruz. Dilruba'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Kendisini asla yalnız hissetmesin; biz her daim onun yanındayız ve bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Erdan Kılıç ayrıca, İzmir'deki 18 okulun bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralanmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine de değindi. Kılıç, bu uygulamanın güvenlik açısından büyük risk taşıdığını ve velilerin bu konuda haklı olarak endişeli olduklarını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu girişimini eleştiren Kılıç, "Bu kadar mı acizsiniz? Bu paraya bu kadar mı ihtiyacınız var? Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yetersiz mi?" diye sordu. Eğitim kurumlarının bahçelerinin ticari amaçla kiralanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kılıç, uyuşturucu tehlikesinin ilkokul seviyesine kadar indiğine dikkat çekerek, güvenlik zafiyetlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kılıç ayrıca, ''Sonuçta ticari amaçla bir kiralama yapıyorsunuz ve eğitim kurumunun bahçesine yapıyorsunuz. Son dönemde ülkenin en büyük sorunlarından biri biliyorsunuz uyuşturucu neredeyse İlkokul çağına kadar inmiş düzeyde. Okullarda güvenlik zafiyetleri var. Aslında Türkiye'nin her yerinde güvenlik zafiyetleri var. O yüzden her açıdan yanıtlaması için soru önergesi verdim'' açıklamasında bulundu.

CHP'li Kılıç, önergesinde bu kiralamaların eğitim-öğretim faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini, kiralama saatlerinin ve sürelerinin ne olacağını, ihaleye girecek şirketlerin belirli kriterlere tabi tutulup tutulmayacağını sordu. Ayrıca, bu uygulamanın sadece İzmir'de mi yapılacağını, İzmir'in neden sürekli hedef alındığını merak ettiğini ifade etti. Kılıç, gelen yanıtları kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.

"İZMİR'İN DEĞİL TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’in en önde gelen okullarının da aralarında bulunduğu 18 okulun bahçe, spor salonlarını ve duvarlarının kiralama ihalesinin derhal durdurulması çağrısında bulunarak, TBMM’ye soru önergesi vermesinin ardından gazetemize açıklamalarda bulundu.

Konunun sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de en önemli gündemi olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ‘’Milli Eğitim Bakanı işi gücü bıraktı okul bahçelerinden para toplama derdine düştü. Bu kadar mı acizsiniz? Bu paraya bu kadar mı paraya ihtiyacınız var? Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yetersiz mi? Sonuçta güvenlik açısından da önemli bir konu. Bu konu sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de gündemi şu anda. Velilerin rahatsızlığını da gerçekten çok haklı buluyorum ben de bir anne olarak düşünüyorum burada. Sonuçta ticari amaçla bir kiralama yapıyorsunuz ve eğitim kurumunun bahçesine yapıyorsunuz’’ dedi.

Son dönemde ülkenin en büyük sorunlarından birinin uyuşturucu olduğuna dikkat çeken Kılıç; ‘’Son zamanlarda ülkenin en büyük sorunlarından biri biliyorsunuz uyuşturucu ve neredeyse İlkokul çağına kadar inmiş düzeyde. Okullarda güvenlik zafiyetleri var. Aslında Türkiye'nin her yerinde güvenlik zafiyetleri var. O yüzden her açıdan yanıtlaması için soru önergesi verdim. 'Eğitim ve öğretim faaliyetlerini nasıl etkileyecek. Bunların saatleri ne kadar olacak? Ne kadar süreyle vereceksiniz? İhaleye girecek şirketlerin ya da kişilerin belirli kriterleri olacak mı?' maalesef otopark denince otopark mafyaları akıllara geliyor bu ülkede o yüzden de herkesin tedirgin olması normal. Biz soru önergemizi verdik cevaplarını bekliyoruz. Ülkenin başka okul bahçelerinde denenecek mi yoksa pilot bölge olarak yine sadece İzmir mi? seçildi merak ediyoruz. Seçildiyse neden hep İzmir’î seçiyorsunuz? Bu iktidar maalesef İzmir'i cezalandırmaya her konuda devam ettiği gibi görüyoruz ki yine ilk başlangıcı da buradan başladığı için eğitim konusunda da cezalandırmak istiyor. O yüzden soruların cevaplarını bekliyorum. Geldiğinde de muhakkak kamuoyunuda bilgilendireceğim’’ diye konuştu.