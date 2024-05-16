CHP'li Kocagöz'den cezaevinden mektup: 'Adaletin içinde adaletsizlik yaşıyorsun'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:52

Güncelleme: 16.05.2024 - 15:52

Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden sevenlerine mektup yazdı. Kocagöz’ün o mektubunu kızı Sıla Kocagöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocagöz mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Özgürlük çok değerli, hava su gibi. Hasret çok acı. Yalnızlık büyük çile. Hele hiçbir şeyin bedelini ödemeksizin demir parmaklıklar arasında olmak insanı çıldırtıyor. Çaresizlik içinde çare arıyorsun. Adaletin içinde adaletsizlik yaşıyorsun. Dışarıdaki sevdiklerin sana kavuşamıyorsa, sen sevdiklerine kavuşamıyorsan, sesini duyuramıyorsan, bitiyorsun be arkadaş. Geldim işte, bitmeden geldim. Hiç kimseyi incitmeden geldim. Ne ezen ne ezilen halkça bir düzen için geldim.”

NE OLMUŞTU?

15 Nisan tarihinden beri tutuklu olarak Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde bulunan Kocagöz için avukatlarının tutuklu yargılanmasına yaptıkları iki itiraz başvurusu da reddedilmişti. Savcılığın Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 12 şüphelinin 27’şer yıla kadar hapsini istediği teleferik kazası ile ilgili davanın ilk duruşması 12 Haziran günü yapılacak.