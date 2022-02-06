CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ruhsat işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, memur Metin E. tutuklandı.
"İrtikap" suçunu işledikleri öne sürülen Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Başkan Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fen İşleri Müdürlüğünde görevli memur Metin E. ise "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.
SORUŞTURMA
Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin Temmuz 2021'de alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü operasyon başlatılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Balkan ile diğer 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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