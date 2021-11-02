CHP'li Mahir Başarır: Ülkeyi uçuşa geçirdiğini söyleyen iktidarın, vatandaşa armağanıdır bu acı tablo!
CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz” sözlerinin hatırlatıldığı bir video yayımladı. Videoda ayrıca, çöpten yiyecek toplayan ve iktidarın lüks içindeki yaşantısına isyan eden yurttaşlar yer aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl askıda ekmek tartışmalarına ilişkin soruya, “Böyle bir şey var mı Türkiye’de. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var” yanıtını vermişti.
"İKTİDARIN, VATANDAŞA ARMAĞANIDIR BU ACI TABLO!"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 2, 2021
Erdoğan, “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı?" demişti
CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın bu sözlerinin hatırlatıldığı ve ardından çöpten yiyecek toplayan yurttaşların yer aldığı bir video yayımladı. Videoda ayrıca, yurttaşların alım gücü olmadığını söyleyerek iktidarın görmezden geldiği ekonomik krize ve yine iktidarın lüks yaşantısına isyan ettiği ifadeler yer aldı.
'İKTİDARIN, VATANDAŞA ARMAĞANIDIR BU ACI TABLO!'
Başarır videoyu, "Türkiye gerçeğinde açlık var! Ülkeyi uçuşa geçirdiğini söyleyen iktidarın, vatandaşa armağanıdır bu acı tablo! Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Bu düzen mutlaka değişecek! Hep birlikte başaracağız! #BirleşeBirleşeKazanacağız" sözleriyle yayımladı.
Türkiye gerçeğinde açlık var!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 2, 2021
Ülkeyi uçuşa geçirdiğini söyleyen iktidarın, vatandaşa armağanıdır bu acı tablo!
Hiç kimsenin şüphesi olmasın;
Bu düzen mutlaka değişecek!
Hep birlikte başaracağız!#BirleşeBirleşeKazanacağız pic.twitter.com/yubmrg1Uqb
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