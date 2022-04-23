CHP’li Mahmut Tanal paylaştı: Soylu’dan AKP’li belediye hakkında ‘soruşturma izni’

23 Nisan 2022 Cumartesi, 08:20

İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasıyla gönderilen evrakta; Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Feyyaz Soylu, Belediye Başkanvekili Yusuf Geçen, Belediye Meclis Üyesi Cuma Barutçu, belediye başkan yardımcıları İsmail Vehruni ve Veysi Sağlam ile Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Tunç hakkında soruşturma izni verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Soylu, AKP’li belediye yönetimi hakkında verdiği soruşturma izninin gerekçesini, “... belediye adına bazı etkinliklere katılım sağlamak üzere görevlendirmesi ve adlarına (bazılarının aile bireyleriyle birlikte) hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi nedeniyle sorumluluğu bulunduğu” şeklinde ifade etti. Belgeye göre; soruşturma izni 5 Ağustos 2021'de verildi.

Konu hakkında soru önergesi de veren CHP’li Tanal, sosyal medyada paylaştığı belgeye, “Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde neler oluyor? İlçede göçmen kaçakçılığı iddialarını, operasyon, gözaltı iddialarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini ekledi.