CHP’li Mahmut Tanal paylaştı: Soylu’dan AKP’li belediye hakkında ‘soruşturma izni’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Urfa’nın AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun da aralarında olduğu belediye yönetimi hakkında soruşturma izni verdiği ortaya çıktı. CHP’li Tanal’ın paylaştığı belgeye göre; Soylu, AKP’li belediye yönetimi hakkında yakınlarına ‘hizmet damgalı’ pasaportu düzenlemesi gerekçesiyle soruşturma izni verdi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasıyla gönderilen evrakta; Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP’li Feyyaz Soylu, Belediye Başkanvekili Yusuf Geçen, Belediye Meclis Üyesi Cuma Barutçu, belediye başkan yardımcıları İsmail Vehruni ve Veysi Sağlam ile Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Tunç hakkında soruşturma izni verildi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Soylu, AKP’li belediye yönetimi hakkında verdiği soruşturma izninin gerekçesini, “... belediye adına bazı etkinliklere katılım sağlamak üzere görevlendirmesi ve adlarına (bazılarının aile bireyleriyle birlikte) hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi nedeniyle sorumluluğu bulunduğu” şeklinde ifade etti. Belgeye göre; soruşturma izni 5 Ağustos 2021'de verildi.
Konu hakkında soru önergesi de veren CHP’li Tanal, sosyal medyada paylaştığı belgeye, “Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde neler oluyor? İlçede göçmen kaçakçılığı iddialarını, operasyon, gözaltı iddialarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini ekledi.
Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde neler oluyor?— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 22, 2022
İlçede göçmen kaçakçılığı iddialarını, operasyon, gözaltı iddialarını yakından takip ediyoruz. #Ceylanpınar pic.twitter.com/mVUXcknRuX
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