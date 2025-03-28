CHP'li Mahmut Tanal’dan Ankara’daki gözaltılara dair açıklama!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara’da toplam 70 kişinin gözaltına alındığını sürecin sonunda ise, 3 kişinin tutuklandığını belirterek "Ankara’da yapılan bu gözaltıların büyük kısmı, hukuki değil, tamamen baskı ve sindirme amaçlıdır" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal’dan Ankara’daki gözaltılara dair açıklama!
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ANKA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 08:53

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"HUKUK HERKES İÇİN GEÇERLİDİR"

Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara’da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35’i serbest bırakıldı. 17’si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube’den gelen 18 kişiden: 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12’si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı.

Ankara’da yapılan bu gözaltıların büyük kısmı, hukuki değil, tamamen baskı ve sindirme amaçlıdır. Anayasa’nın 19. maddesi açıktır: Delil yoksa tutuklama olmaz. Masumiyet karinesi çiğnenemez. Hukuk herkes için geçerlidir!"


Etiketler: #Ankara #gözaltı #Mahmut Tanal #tutuklama

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