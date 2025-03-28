Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ile ETHA muhabiri Elif Bayburt gözaltına alındı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane'deki protestoları ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ile ETHA muhabiri Elif Bayburt, ev baskınıyla gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklamasının ardından başlayan protestoları takip eden gazetecilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel ile ETHA muhabiri Elif Bayburt, sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.
Evrensel'in aktardığına göre; evinden gözaltına alınan Demirel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Demirel'in evinde arama yapıldığı da kaydedildi.
ETHA'nın paylaştığı bilgilere göre ise; Elif Bayburt kaldığı evden gözaltına alındı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Gazeteci #gözaltı #Evrensel Gazetesi
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