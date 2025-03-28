Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel ile ETHA muhabiri Elif Bayburt gözaltına alındı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 08:05

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklamasının ardından başlayan protestoları takip eden gazetecilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel ile ETHA muhabiri Elif Bayburt, sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Evrensel'in aktardığına göre; evinden gözaltına alınan Demirel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Demirel'in evinde arama yapıldığı da kaydedildi.

ETHA'nın paylaştığı bilgilere göre ise; Elif Bayburt kaldığı evden gözaltına alındı.