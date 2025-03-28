Ankara'daki gözaltılarda son durum: Tutuklama talebiyle sevk edilen 10 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasıyla beraber devam eden eylemler kapsamında Ankara'da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler hakkında karar belli oldu.
Basın Suçları Savcılığı’nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Suçları ekiplerince dün sabah yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 2'si serbest bırakıldı. 6'sı tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği ise 2 kişi hakkında serbest bırakılma kararı verirken, 3 kişi hakkında tutuklama, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.
10 KİŞİYE ADLİ KONTROL
23 Mart pazar günü Kızılay'da gözaltına 52 kişiden 35'i serbest bırakıldı. 10 kişi tutuklamaya sevk edildi. 7 kişi hakkında da adli kontrol talep edildi.
52 kişilik davada da Sulh Ceza Hâkimliği kararı çıktı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Ankara #Ankara Emniyet Müdürlüğü #gözaltı
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