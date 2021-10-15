CHP’li meclis üyeleri, İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyaların akıbetini sordu

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) meclis toplantısında İBB yeni yönetimi tarafından AKP dönemine ilişkin başlatılan ve İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu yolsuzluk soruşturmaları tartışma yarattı. CHP’li Meclis üyeleri verdiği soru önergeleriyle bakanlığın el koyduğu soruşturmaların akıbetini sordu.

İBB Meclis toplantılarının ikinci oturumu önceki gün Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. CHP’li Meclis üyeleri soru önergeleriyle; AKP yönetimindeki 2015-2019 döneminde İBB’de çeşitli dernek ve vakıflara kiralanan ve tahsis edilen taşınmazların yurt binası ve vakıf temsilciliği olarak kullanıldığı ve bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturmadan, İBB iştiraki Metro A.Ş’nin 2012’de satın aldığı Sikorsky helikoptere kadar birçok konuyu gündeme getirdi. CHP’li üyelerin verdiği 4 soru önergesinden biri AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. 3 önerge ise oyçokluğuyla ilgili komisyona havale edildi. Önergelere tepki gösteren AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz “Bunlar soru önergesi değil iddianame. Arkadaşlarımız kendilerini savcı yerine de koyuyor. Bu sorulara cevap verilsin. Sonra o bilgi-belgelerle gidip suç duyurusunda bulunmazsanız onursuzsunuz” dedi. İfadelerinden ötürü Türkyılmaz’ın özür dilemesini isteyen CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise “Müfettiş soruşturmalarına, bakanlık tarafından el konulduğu için akıbetini öğrenmek istiyoruz. Yargıya taşınsın istiyoruz” diye konuştu.