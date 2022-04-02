CHP’li meclis üyesi Tokmak’tan, AKP'li başkanın 'kabile' benzetmesine tepki
CHP Ankara Mamak Belediyesi Üyesi Ferat Tokmak, Ankara Mamak Belediyesi’nin Meclis toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik kabile benzetmesine cevap verdi. Tokmak, "Ben Büyükşehir Belediyesi’ni araştırdım. Herhangi bir kabile üyesi göremedim ama Mamak’ta da ufak bir araştırma yaptım. Burada baya bir kabile üyesi var, sizin kabilenin üyeleri" dedi.
Mamak Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde, meclisin CHP’li üyesi Ferat Tokmak, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu Başkan Vekili Murat Köse’nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetimine yönelik “kabile” benzetmesini eleştirdi.
Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısının üçüncü birleşiminde, "Sayın Yavaş’ın kabilesi nasıl bir haris ruh halindeyse, gözlerini nasıl bir duygu bürüdüyse, kendilerinde nasıl bir güç vehmediyorlarsa Büyükşehir Belediye Meclisi’ni çukur siyasetiyle özdeşleştirmek cüretinde bulunuyorlar" demişti.
"GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KABİLE ÜYELERİ BURADA"
Tokmak, Köse’nin bu ifadelerine şu karşılığı verdi:
- Sizin bir konuşmanız var Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkan ve kabile üyeleri ile ilgili… Bir iftiranız var, bir söyleminiz var. Şimdi kabile üyeleri ne? Bir reisin idaresi altında, kendi akrabası, eşi dostu olan vatandaşlara kabile diyoruz. Ben Büyükşehir Belediyesi’ni araştırdım. Herhangi bir kabile üyesini göremedim Ama Mamak’ta da ufak bir araştırma yaptım. Burada bayağı bir kabile üyesi var, sizin kabilenizin üyeleri. Birkaç tane örnek vermek istiyorum.
- Mesela, Murat Efe şirket müdürü, bu kayınçonuzmuş. Mehmet Duran, Özer Kalem müdürünüz, yeğeninizmiş. Metehan Güler AYKOME’de birim sorumlusu, ablanızın oğluymuş. Yine kabile üyelerinizden Yaşar Paça’nın kabile üyeleri bunlarda; Selahattin Paça çevre ve korumada, oğlu. Fırat Bey işletme müdürü, damadı; Muhittin Göngör de Merve Keskindemir’in yeğeni, belediyede çalıştığını gördük. Yani, anlattığınız o tarif tam da Mamak Belediyesi’ne uyuyor. Büyükşehir’de böyle bir kabile falan söz konusu değil. Görüldüğü gibi kabile üyeleri burada.
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