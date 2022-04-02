CHP’li meclis üyesi Tokmak’tan, AKP'li başkanın 'kabile' benzetmesine tepki

02 Nisan 2022 Cumartesi, 00:27

Mamak Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde, meclisin CHP’li üyesi Ferat Tokmak, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu Başkan Vekili Murat Köse’nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetimine yönelik “kabile” benzetmesini eleştirdi.

Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısının üçüncü birleşiminde, "Sayın Yavaş’ın kabilesi nasıl bir haris ruh halindeyse, gözlerini nasıl bir duygu bürüdüyse, kendilerinde nasıl bir güç vehmediyorlarsa Büyükşehir Belediye Meclisi’ni çukur siyasetiyle özdeşleştirmek cüretinde bulunuyorlar" demişti.

"GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KABİLE ÜYELERİ BURADA"

Tokmak, Köse’nin bu ifadelerine şu karşılığı verdi: