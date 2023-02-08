CHP'li milletvekilleri Twitter'ı kısıtlayan BTK'ye gitti

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:48

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:56

CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ahmet Akın, Twitter kısıtlamasının ardından konuya ilişkin bilgi almak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gitti.

"DARALTMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALMAYA GELDİK"

BTK binası önünden bir video paylaşan Tuncay Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkan yardımcımız sayın Ahmet Akın ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı'nın önündeyiz. Defalarca aradım, ama kendileri toplantıdaymış. Twitter'da, sosyal medyadaki daraltmayla ilgili olarak bilgi almaya geldik. Sayın Ahmet Akın ile birlikte şimdi yetkililer ile görüşecek, aldığımız bilgiyi size aktaracağız."

"BUNDAN SONRA HEP GELECEĞİZ, HEP GELECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, milletvekillerinin BTK'ye giriş anlarına ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Bundan sonra hep geleceğiz, hep geleceğiz. Yok öyle yağma düzeni!" dedi.