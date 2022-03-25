Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 25 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 25 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler