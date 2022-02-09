CHP'li Murat Emir'den özel okul öğretmenlerine yapılan ayrımcılığa tepki

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul öğretmenlerinin “maaş zammından yararlanamayacağına” ilişkin açıklamaları tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Sarp Sağkal
09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00
CHP'li Murat Emir'den özel okul öğretmenlerine yapılan ayrımcılığa tepki
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in özel okullarda görevli öğretmenlerin “uzman öğretmen” sınavına girebileceğini ancak “maaş zammından yararlanamayacağına” ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

SORU ÖNERGESİ

Özel okul öğretmenlerinin maaş zammından yararlanamayacak olmasını TBMM gündemine de taşıyan Emir, Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öğretmenleri, “kadrolu”, “sözleşmeli” ve “ücretli” olarak ayıran AKP iktidarının, “eğitimciler arasındaki ayrımcılığı giderek körüklediğine” dikkat çeken Emir, “Çocuklarımızın geleceği için canla başla çalışan öğretmenlerimiz bir darbe de Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan yedi. İktidara sesleniyorum, öğretmenleri bölmeyin, bu ayıba, ayrımcılığa son verin” çağrısında bulundu. 


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