CHP'li Mustafa Sarıgül 'ehliyet affı' istedi: 'Bir kereye mahsus olmak üzere...'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım" dedi.

CHP'li Mustafa Sarıgül 'ehliyet affı' istedi: 'Bir kereye mahsus olmak üzere...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini, emniyet mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesini, öğretmenlerin atamasının yapılmasını, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesini; kamu sosyal tesislerinde çalışanların kadroya alınmasını talep etti.

EHLİYET AFFI İSTEDİ

Ehliyet affı beklentisine yönelik Sarıgül, "Ehliyet affı, aileleriyle birlikte 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İnsan canına kastetmemiş, madde bağımlısı olmayanlara, bir kereye mahsus olmak üzere ehliyetlerini vermemiz lazım" diye konuştu.

"ROBLOX AÇILSIN" TALEBİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yönelik "Roblox'u açalım, çocuklarımızın yüzü gülsün" diye seslenen Sarıgül, burada sonuç alamazsa ABD'ye gidip yetkililerle görüşeceğini söyledi.


Etiketler: #Mustafa Sarıgül #ehliyet #Ehliyet affı

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