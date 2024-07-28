93 yaşındaki Rahmi Koç’tan ‘dans şovu’
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un dans edip eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un son hali ve eğlendiği görüntüler gündem oldu.
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç için hazırlanan davette ünlü iş insanı çok eğlendi. Gazeteci Atılay Kandemir, sosyal medya hesabında Rahmi Koç’un dans ettiği anları paylaştı.
Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti.
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