CHP’li Nazlıaka’dan Aile Bakanlığı’na: ‘Farkındalık peşindesiniz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Aileler geçim derdinde, gençler gelecekten umutsuz, çocuklar yoksullukla büyüyor. Siz ise billboardlarla, panolarla ‘farkındalık’ peşindesiniz" dedi.

CHP’li Nazlıaka’dan Aile Bakanlığı’na: ‘Farkındalık peşindesiniz’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabı üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın "Aile Yılı kapsamında 81 ilde kamusal alanlarda billboard, dijital pano ve görsel yerleştirme çalışmalarıyla farkındalık oluşturuyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. 

Nazlıaka, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Sayın Bakan @MahinurOzdemir, Aileler geçim derdinde, gençler gelecekten umutsuz, çocuklar yoksullukla büyüyor. Siz ise billboardlarla, panolarla ‘farkındalık’ peşindesiniz. Aileyi afişle değil, sosyal adaletle, eğitim ve sağlığa ücretsiz erişimle, güvenceli iş fırsatları sunarak, şiddetsiz ve güvenli ortamlar yaratarak koruyun! #AileYılı"


Etiketler: #aylin nazlıaka #Aile Yılı #aile bakanlığı

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